"Einer der fähigsten Köpfe des europäischen Fußballs"

"Wir haben ein klares langfristiges Ziel vor Augen: die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Dafür brauchen wir handelnde Personen, die von der Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten zu uns passen. Mit Ian Ayre verpflichten wir unseren Wunschkandidaten", erklärte Investor Hasan Ismaik über jenen Mann, der ein Jahrzehnt lang in verschiedenen Führungspositionen bei Liverpool wirkte: "Wir sind zuversichtlich, dass uns seine langjährige Erfahrung in der Fußball-Weltspitze helfen wird." Auf Facebook bezeichnete ihn der Jordanier als „einen der fähigsten Köpfe des europäischen Fußballs“.