München - Da ist er - endlich. Löwen-Neuzugang Frank Boya hat sich am Freitagabend auf den Weg nach München gemacht, soll voraussichtlich am Samstagvormittag zum Team von Vitor Pereira stoßen. Voraussichtlich am Sonntag soll er dann erstmals mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen. Das erklärte der TSV 1860 am Freitagnachmittag.