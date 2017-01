Neuer Film "To The Bone" Lily Collins spricht zum ersten Mal über ihre Essstörung

In ihrem neuen Film "To The Bone" spielt Lily Collins ("Love, Rose - Für immer vielleicht" ) eine junge Frau im Kampf gegen die Magersucht. Jetzt offenbarte sie am Rande des Sundance Film Festivals im Interview mit dem Branchenmagazin "Variety", dass sie selbst als Mädchen jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen hatte. "Dieser Film war wichtig für mich, weil ich als Teenager selbst an Essstörungen gelitten habe", so die 27-Jährige.