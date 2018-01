"Chance, alles zu erreichen"

Im Trainingslager konnte man spüren, dass Sie und Ihre Kollegen sehr fokussiert bei der Arbeit waren, es war viel Tempo und Engagement in den Übungseinheiten. Wie gut ist der Mannschaftsgeist aktuell?

Wir haben sehr gut trainiert, mit sehr hoher Intensität. Die Jungs brennen immer, das ist in München eben so. Aber es stimmt schon: Unser Teamspirit ist richtig gut, die Qualität der einzelnen Spieler ja sowieso. Jeder Spieler gibt in jedem Training Vollgas, das bringt uns weiter voran.

Einige Spieler wie Thomas Müller oder James Rodríguez haben schon vom Triple gesprochen. Ist die Mannschaft bereit für den ganz großen Triumph?

Wir haben in jeder Saison die Chance, alles zu erreichen. Das Wichtigste ist, dass wir diesen Teamspirit beibehalten. Damit können wir sehr viel erreichen. Wir haben eine gute Mischung in der Truppe, verstehen uns gut. Wenn wir diesen Teamgeist auch in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, ist für uns alles zu schaffen, in jedem Wettbewerb.

