Auffällig bei all den positiven Statistiken: Ulreich wird im Trikot des FC Bayern zum echten Elfmeter-Killer – in dieser Saison konnte er bereits fünf Strafstöße halten. In der Liga gegen Hannoveer 96 und den VfB Stuttgart, im DFB-Pokal gegen RB Leipzig sowie doppelt im DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund. Zum Vergleich: In seinen vorherigen zehn Jahren in Stuttgart konnte Ulreich nur zwei Elfmeter parieren.