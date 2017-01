Neuer Eklat Migrationsbeirat: Rechte Türken provozieren

Um dem Anschein entgegenzutreten, die Wahl werde dominiert von extremistischen Gruppierungen, haben die demokratischen Listen am Freitag zur gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen. Es sollte ein starkes Statement gegen den Missbrauch des Migrationsbeirats werden. Doch erneut kam es zu einem Zwischenfall.

Mitten in der Veranstaltung platze ein Unterstützer der Ülkücü-Bewegung in die Runde und beanspruchte Rederecht. Es kam zu einem heftigen Wortgefecht. "Einen Faschisten wollen wir hier nicht", rief SPD-Stadtrat Cetin Oraner aus dem Publikum. Worauf der ungebetene Gast wegen vermeintlicher Beleidigung die Polizei alarmierte.

Ein "klarer Einschüchterungsversuch" sei das gewesen, sagt Azad Bingöl, der auf der kurdischen Liste für den Migrationsbeirat kandidiert. Die "Grauen Wölfe", wie die Anhänger der Ülkücü-Bewegung auch genannt werden, würden versuchen, im Vorfeld der Wahl zu provozieren.

Es sei bedauernswert, dass der Migrationsbeirat erst durch einen solchen Skandal in den Blick der Öffentlichkeit gerate, sagt Hamado Dipama, der derzeit in dem Gremium sitzt und auch am Sonntag wieder zu Wahl antritt.

So schlecht das Licht aber auch ist, das derzeit auf den Migrationsbeirat fällt, so wichtig sei die Wahl am Sonntag, finden die Vertreter der demokratischen Listen. Denn die "Grauen Wölfe" seien nicht anders als die AfD, nur noch gefährlicher. Und der Kampf gegen den Populismus – der gehe schließlich die gesamte Gesellschaft an.

