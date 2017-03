AZ: Herr Sauvé, bevor wir über Eishockey sprechen, erst einmal herzlichen Glückwunsch – Sie sind gerade Vater geworden!

YANN SAUVÉ: Vielen Dank! Ja, das war der unglaublichste Tag, der emotionalste Tag meines Lebens. Es ist mein erstes Kind, ein Sohn. Ich habe mich in der ersten Sekunde, die ich ihn gesehen haben, sofort unsterblich in ihn verliebt. Ich habe immer wieder von Vätern gehört, dass man die Gefühle, die einen da übermannen gar nicht in Worte fassen kann: Und wissen Sie was? Die hatten alle recht. Das sind die Emotionen, die an den Kern deines Seins gehen, die dich so erfüllen, so ausfüllen, es ist echt unglaublich. Unser Sohn kam in Montréal zur Welt, ich war die ganze Zeit dabei. Ich fühle mich als Mensch jetzt in einer Art und Weise komplett, wie ich es vorher nie getan habe, obwohl ich nie das Gefühl hatte, es fehlt mir an etwas. Wie gesagt, es ist schwer zu beschreiben. Sehr schwer.