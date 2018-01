Dem jungen Mann gibt all der Zuspruch Selbstvertrauen für die nächsten Wettbewerbe, und die finden demnächst bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang statt, Dreßens Premiere. Zwar ist er dort schon im vergangenen Jahr gestartet, kam damals jedoch gerade aus einer Verletzungspause zurück und war auch "technisch noch auf einem ganz anderen Level", wie er selbst sagt. Wobei wir bei seinen "Fehlern" auf der Kandahar sind. Ton an: "Bei der Anfahrt zum Freien Fall bin i a bissl umadum g’schwunga, in der Weltgschicht umanand gefahrn. Aber fünf Zehntel ist ja jetzt keine Welt, des basst scho." Man könnte ihm stundenlang zuhören.

Und vor allem will man natürlich wissen, ob und wie sich die Welt für diesen so bodenständigen Menschen verändert hat seit seinem Überraschungs-Coup auf der Streif. Die Antwort ist dann doch eher wenig überraschend: "Was anders is? Dass a Gams dahoam steht. Ansonsten is ned wirklich wos anders. Gut, es hängt ned mehr nur oa Mikro vor meiner Nosn, sondern fuffzehne. Für mi selber hod si nix g’ändert. I gfrei mi brutal, dass das Ding dahoam steht, aber die Herangehensweise is koa andere wie davor." Und wo steht die Gams? Neben dem Fernseher – i hab noch keinen andern Platz gefunden. Do steht’s guad, und der Hund basst aa guad drauf auf."

Lesen Sie hier: Marcel Hirscher dominiert auch Riesenslalom in Garmisch