Neuer Club für München "Sweet": Süß! Das erste Einhorn

Am Donnerstag ist das Sweet noch eine Baustelle. Schon heute ist Eröffnung. Der Gecko-Club hatte am Samstag erst den letzten Abend. Seit diesem Montag renovieren Alexander "Paschito" Spierer (41) und seine Frau Veronika (32) mit Team den Kellerclub. "Vor fünf Wochen lagen wir in Mexiko am Strand, als der Anruf kam, ob wir den Club übernehmen wollen", sagt Alexander Spierer.