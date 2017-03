Neuer Auftritt der First Lady Melania Trump lässt sich wieder blicken

Öffentliche Auftritte von First Lady Melania Trump (46) haben Seltenheitswert. Am Mittwoch (Ortszeit) erschien die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (70) in Washington bei der Vergabe der International Women of Courage Awards. In einem schicken, weißen Mantel hielt sie dabei ein Plädoyer für die Menschenrechte und die weltweite Gleichstellung der Frauen. Außerdem kam sie mit ihrem Ehemann zum Women's Empowerment Panel - da sprudelte der Dank förmlich aus ihm heraus.