In vier Fällen wurde bereits Anklage erhoben

30 Verfahren habe die ZET selbst eingeleitet, weitere 30 habe sie vom Generalbundesanwalt (GBA) und gut 60 von anderen Staatsanwaltschaften in Bayern übernommen. In vier vom GBA übernommenen Verfahren habe die ZET bereits Anklage erhoben. "Dass so viele Verfahren in so kurzer Zeit angefallen sind, hat auch mich überrascht", sagte Generalstaatsanwalt Manfred Nötzel. Er gehe aber davon aus, dass die bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelte Stelle die Verfahren bewältigen könne.