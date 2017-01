Neue Variante des SUV-Hits Der Kodiaq fürs Gröbere

Bestellbar ist das SUV mit dem 1,4 TSI mit 110 kW/150 PS, dem 2,0 TSI mit 132 kW/180 PS sowie dem 2,0 TDI, in den Ausbaustufen mit 110 kW/150 PS oder 140 kW/190PS. Mit dem Top-Diesel an Bord schafft der Kodiaq Scout 210 km/h Spitze und spurtet in 8,9 Sekunden auf Tempo 100. Den Verbrauch gibt Skoda mit 5,7 Liter je 100 Kilometer an, wobei 150 Gramm CO2 je Kilometer freigesetzt werden.