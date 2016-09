Ihre Figur Vera zieht für ihren Beruf mit Kind und Kegel von Berlin in die Eifel. Würden Sie privat auch so eine extreme Veränderung auf sich nehmen?

Immanuel: Wie sagt der Volksmund so treffend: "Was muss, das muss." Ich bin mir sicher, viele Eltern und Menschen allgemein teilen das Schicksal, dorthin gehen zu müssen, wo es Arbeit und ein Einkommen gibt. Sollte es so kommen, dass es in Berlin beruflich keine Perspektive für mich gäbe, würde ich selbstverständlich mit meiner Familie auch woanders hingehen.

Wie vereinbaren Sie Familie und Karriere privat?

Immanuel: In einem ausgewogenen Verhältnis von Ab- und Anwesenheit und einem gut funktionierenden Netzwerk von Familie, Freunden und Nachbarn.

Wie haben Sie den Dreh in der Eifel zum Pilotfilm in Erinnerung?

Immanuel: Der Dreh zur ersten Folge hat mich bezaubert, weil wir ein hochprofessionelles Team hatten, dessen Liebenswürdigkeit man bis ins letzte Detail spürt. Das sieht man dem Film an. Von unserer Regisseurin habe ich handwerklich noch viel gelernt und auch die Kollegen vor der Kamera waren in ihrem authentischen, berührenden und sehr humorvollen Spiel umwerfend. Kurz: ein großer Spaß!

Was sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile einer TV-Reihe im Vergleich zu einem einzelnen Film?

Immanuel: Derzeit kann ich nur Vorteile erkennen: Eine Reihe nennt man in sich abgeschlossene 90-minütige Filme, die man auch unabhängig voneinander verstehen kann. Wenn es ein tolles Format ist, freut man sich auf die Geschichten, kennt seine Rolle gut, kann Dinge ausprobieren und fühlt sich immer mehr zuhause. Das gilt für die Filmschaffenden, sowie für den Zuschauer.

Besitzen Sie privat auch so eine gute Menschenkenntnis wie Vera?

Immanuel: Ich arbeite daran. (lacht) Sicherlich hilft eine bestimmte Portion an Lebenserfahrung, Menschen besser einschätzen zu können, aber ansonsten gilt "Only time will tell".

Veras Sohn Paul leistet ziemlichen Widerstand. Wie sieht es aktuell mit ihrem eigenen Sohn aus?

Immanuel: Da ist es noch nicht soweit. Und wenn die Zeit kommt, vertraue ich darauf, dass sie dafür wichtig ist, seine Kinder eines Tages leichten Herzens loszulassen und ihnen die Freiheit zuzugestehen, die sie brauchen und verdienen.

Was ist Ihnen bei der Erziehung besonders wichtig?

Immanuel: Werte und Wertschätzung zu vermitteln. Und im besten Falle kommt irgendwann ein mutiger, selbstbewusster Erdenbürger raus, der seine Träume lebt und sich für das Gemeinwohl stark macht. Das wäre wunderbar.