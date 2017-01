Berlin - Der Vorhang des Modezirkus' in Berlin hat sich wieder geöffnet. Heute beginnt die Fashion Week in der deutschen Hauptstadt. Extra dafür angereist: Cathy Hummels (28). Sie stellt ihre zweite eigene Kollektion vor, die sie für das Label "The Mercer N. Y." entworfen hat. Kaschmir spielt eine besonders wichtige Rolle, wie die 28-Jährige im Interview betont. Cathy Fischer hat mit der AZ über ihre Modelinie gesprochen: "Es ist eine sportlichere Kollektion und ziemlich leger, weil der Trend hin zu sportlichen Klamotten geht, die auch stylisch sind. Es muss auch Spaß machen, Kleidung zu tragen und deshalb fängt es beim Tragekomfort an." Ihr momentanes Must-have: "Ein kuscheliger Oversize-Pullover."