Neue Technologie in Arbeit Kann Facebook wirklich bald Gedanken lesen?

Dennoch arbeiten laut Dugan 60 Facebook-Forscher an dieser etwas abenteuerlichen Vision, die zwar nicht unmöglich erscheint, wohl aber in sehr, sehr weiter Zukunft liegt. Ein wirklich interessanter Nebeneffekt könnten einfache Übersetzungen sein. Denkt man zum Beispiel an das Wort Tasse, so könnte dies direkt in einer anderen Sprache ausgegeben werden. Die Facebook-Managerin dreht diesen Gedanken sogar noch weiter: "Eines nicht so fernen Tages könnte es sein, dass ich auf Chinesisch denke und Sie es sofort auf Spanisch fühlen."