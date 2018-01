München Stuttgart Köln Reutlingen Hamburg Heilbronn Kiel Düsseldorf Darmstadt Ludwigsburg

In der bayerischen Landeshauptstadt und in Stuttgart sind demnach gleich mehrere Straßen und/oder Gebiete so stark stickoxidbelastet, dass Fahrverbote sehr wahrscheinlich sind. In München betrifft dies beispielsweise die Landshuter Allee und den Bereich rund um den Stachus. Dementsprechend wären in München nicht Diesel-Fahrverbote für einzelne Straßen sondern für den gesamten Innenstadtbereich wahrscheinlich.