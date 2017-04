Neue Staffel von "The Leftovers" Jennifer Aniston und Justin Theroux: Sexy Hollywood-Auftritt

Der Hauptdarsteller hatte seinen Jackpot eindeutig im Arm! Justin Theroux (45) präsentierte am Dienstagabend nicht nur die dritte und finale Staffel seiner HBO-Serie "The Leftovers" , sondern vor allem auch seine Ehefrau Jennifer Aniston (48, "Dirty Office Party" ). Die beiden ließen es sich nicht nehmen, auf dem roten Teppich für ordentlich Furore zu sorgen - was natürlich vor allem und in erster Linie an dem Wow-Auftritt von Aniston lag.