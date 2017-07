Von den Fernzügen der Bahn waren im ersten Halbjahr 81,1 Prozent pünktlich - nach 78,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Als verspätet gilt ein Zug, der mindestens sechs Minuten nach der Fahrplanzeit ankommt. In den nächsten Jahren will die Bahn schrittweise bis auf eine Quote von 85 Prozent kommen, damit die Kunden fast jede Umsteigeverbindung erreichen.

In den Sommerferien bis zu 1000 Baustellen

Der Staatskonzern steckt in das Schienennetz in diesem Jahr die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro, größtenteils Bundesmittel. In dem 33 000 Kilometer langen Netz werden 1650 Kilometer Gleise erneuert, außerdem 1800 Weichen und 4600 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik. In diesen Sommerferien gebe es in Spitzenzeiten bis zu 1000 Baustellen, sagte Pofalla.

Derzeit behindern zwei Großbaustellen den Fernverkehr: Zwischen Berlin und Hannover steht bis 31. August nur eines von zwei Gleisen zur Verfügung. Die Fahrgäste sitzen deshalb 20 Minuten länger im Zug. Einige IC-Züge Richtung Köln werden über Magdeburg und Braunschweig umgeleitet und brauchen deshalb sogar eine Stunde länger als sonst.

Auf dem Abschnitt von Frankfurt nach Mannheim ist bis 14. August ebenfalls nur eines von zwei Gleisen frei. Die Folge ist eine Umleitung über Frankfurt-Süd und Darmstadt. Teils halten Züge in Frankfurt-Süd statt am Hauptbahnhof, andere fahren nicht wie sonst über den Flughafenbahnhof.

Vom 17. Juli bis 29. August wird die Strecke Köln-Wuppertal-Dortmund-Hamm gesperrt sein. Das ist nötig, um die Inbetriebnahme eines elektronischen Stellwerks in Wuppertal vorzubereiten. Die ICE auf der Strecke Berlin-Köln werden in dieser Zeit über Düsseldorf und Dortmund umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen in Hagen, Wuppertal und Solingen.

