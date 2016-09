Die Sängerin tritt gerne in sexy Outfits auf. So auch am Sonntag (28.08.2016), als sie bei den 'MTV Video Music Awards' ihre neueste Single 'Side to Side' mit Nicki Minaj performte. Im Hintergrund hatten die beiden Damen einige sexy Tänzer, die mit Trainingsrädern eine Fitness-Routine vollführten. Nun verriet die 23-Jährige gegenüber 'MTV' mehr zu dem Liedtext: "Der ganze Song dreht sich darum, wie Reiten zu Muskelkater führt. 'Das Schw**z-Fahrrad reiten' ist wirklich der Liedtext."