Neue Show "Global Gladiators": Verschlägt es Lilly Becker in die Wüste?

Darum geht es

Acht prominente Kandidaten begeben sich auf eine Reise quer durch Namibia bis zu den Victoria Falls in Sambia. Aufgeteilt in zwei Vierer-Teams müssen sie diverse Herausforderungen im Wasser, zu Lande und in der Luft meistern. Die Promis selbst entscheiden am Ende jeder Folge, welches Mitglied des unterlegenen Teams nach Hause muss. Als Fortbewegungsmittel dient den Stars ein ausgebauter Frachtcontainer, der von einem Sattelschlepper gezogen wird. Der Container wird von zahlreichen Kameras überwacht und bietet wenig Komfort.