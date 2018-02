Was taugen die "Dinge"?

Ehe die Show starten kann, muss das Konzept noch einmal erklärt werden. In der Sendung treten acht Erfinder gegeneinander an, in vier zweier Duellen. Die Jury, die aus Moderator Joko Winterscheidt, Model Lena Gercke und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog besteht, gibt eine persönliche Empfehlung ab, ehe das Studiopublikum den jeweiligen Duellsieger bestimmt. Am Ende dürfen die Jury und das Publikum den Sieger der Sendung festlegen, der ins Finale kommt. Sollte die Wahl auf zwei verschiedene Erfindungen fallen, kommen beide ins Finale. So weit, so gut.