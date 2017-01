Neue Serie Selena Gomez: Das macht sie auf Netflix

Das Buch "Tote Mädchen lügen nicht" von US-Autor Jay Asher, im Original "13 Reasons Why", erschien 2007 und wurde zu einem großen Erfolg. Über ein Jahr lang hielt sich der Roman auf den Bestsellerlisten für Kinder- und Jugendliteratur in der "New York Times". Nach Vorlage des Buchs erzählt die neue Serie die Geschichte einer jungen Frau, die Selbstmord begeht und 13 Kassetten für all die Leute hinterlässt, die an ihrem Schicksal Mitschuld haben.