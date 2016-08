Die turbulenten Zeiten sind vorbei, Martin Semmelrogge meldet sich auf dem Bildschirm zurück. Am Samstag startet seine neue Serie "Dit is Fußball". Für die vier Folgen erwartet der Schauspieler nicht weniger als eine Grimme-Preis-Nominierung, wie er im Interview verrät.

Keine Alkoholexzesse, keine Gefängnisaufenthalte mehr: Martin Semmelrogge will mit seinen 60 Jahren noch einmal richtig durchstarten. Der Schauspieler ist ab kommenden Samstag in der vierteiligen TV-Komödie "Dit is Fußball" (19:45 Uhr, Tele 5) endlich mal wieder im Fernsehen zu sehen. Die Serie dreht sich um einen Fußballclub, der kurz vor der Pleite steht. Semmelrogge glänzt darin als Club-Präsident Joe Teffla. "Mit 60 Jahren wurde es endlich mal Zeit, dass ich einen Präsidenten spiele", freut sich Semmelrogge, der 1981 seinen Durchbruch im Erfolgsfilm "Das Boot" von Wolfgang Petersen feiern konnte. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach er jetzt über sein TV-Comeback und sein Leben zurück in der Erfolgsspur.