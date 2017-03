Neue Serie auf RTL Jochen Busse: "Ich war immer das Arschloch im Fernsehen"

Sie sind vermutlich nicht bei Twitter und Facebook angemeldet, oder?

"Nein. Deswegen kann mir das auch egal sein. Ich bin auch zu alt, um mir noch irgendwelche dämlichen Anwürfe durchzulesen. Ich will es einfach nicht wissen. Es ist gespielt, gedreht und dann will ich mir nicht - auch noch meist in schlechtem Deutsch - anhören müssen, was das für ein Mist ist."

Fremdeln Sie manchmal mit dem Verhalten von jüngeren Generationen? In der Serie geht es im Grunde ja um genau das. Um einen Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt.

"Bei meiner Hochzeit habe ich Zwillinge geerbt, die zweieinhalb Jahre alt waren. Jetzt bin ich zehn Jahre verheiratet und sie werden 13. Ich habe also ständig anfangspubertäre Kinder um mich, was gut ist. Ich habe keinerlei Fremdheitsgefühl gegenüber jüngeren Generationen."

ZUR PERSON: Jochen Busse (76) dürfte vielen Menschen aus "7 Tage, 7 Köpfe" (RTL, 1996-2005) oder "Das Amt" (RTL, 1997-2003) bekannt sein. Eigentlich hat er aber noch viel mehr in seiner Kabarett- und Schauspiel-Karriere gemacht. Oft war er dabei auf irgendeine Weise der Bösewicht. Busse wurde in Iserlohn im Sauerland geboren.