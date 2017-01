Neue Serie auf Netflix Timothy Olyphant: "Jede Ehe hat so ihre Herausforderungen"

Ab 3. Februar auf Netflix

Die neue Serie, die ab dem 3. Februar auf Netflix zu sehen ist, stellt das Eheleben und die damit oftmals verbundene Langeweile in Frage. Ein Konzept, das auch Olyphant sehr angesprochen hat. "Sicher, jede Ehe hat ihre Herausforderungen und jeder denkt doch ab und zu mal darüber nach, wie man seine eigene Beziehung ein bisschen mehr aufpeppen könnte, das ist ganz normal", so Olyphant. Er selbst schaue mit seiner Frau in seiner Freizeit am liebsten Serien. "Wir bingen viel. Das liebe ich an Netflix. Du kannst dich hinsetzen und einfach drauf losgucken, ohne auch nur einmal eine Pause nach jeder Episode einlegen zu müssen".