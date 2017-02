Opfer wurden erschlagen Die neuesten Erkenntnisse der Polizei zum Doppelmord

Die Soko "Höfen" ermittelt mit 52 Einsatzkräften und will so die Hintergründe des Doppelmordes bei Bad Tölz aufdecken. Bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag teilte die Polizei ihre neuesten Erkenntnisse mit.