Die neuen Radarfallen sehen harmlos aus, weil sie die Polizei gut tarnt. Die Geräte stehen an unfallträchtigen Strecken in Oberbayern.

Am Steuer scannt man als Fahrer unermüdlich die Umgebung. Sobald ein verdächtiges Auto am Straßenrand steht, geht bei vielen das Alarmlicht an. Mit etwas Glück, bevor es blitzt. Jetzt müssen Autofahrer im Oberland noch mehr aufpassen. Die Polizei tarnt Radarfallen als Anhänger.