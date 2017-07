Neue ProSieben-Wissensshow "Noch Fragen? Die Antwortshow": Promi-Alarm bei Aiman Abdallah

ProSieben startet am Donnerstag, den 13. Juli um 20:15 Uhr mit einem neuen Format. In "Noch Fragen? Die Antwortshow" wird "Mr. Galileo" Aiman Abdallah (52, "Physik fängt unter der Dusche an" ) spannenden Alltagsfragen auf den Grund gehen. Was wiegt eine Wolke? Warum sind Glasflaschen am unteren Rand geriffelt? Unterstützt wird er dabei von "ran"-Kommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld. Und auch eine ganze Reihe an Promis wird in der ersten Folge mit dabei sein. (Hier gibt es das Galileo-Buch "Die Welt zum Staunen")