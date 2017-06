Neue ProSieben-Show "Global Gladiators": Klassenfahrt mit "Schlag den Raab"-Anleihen

"Schlag den Raab" für C-Promis

Also reißens die "Prüfungen" raus? Eher: Nein. Statt auf den Ekelfaktor und die harten Sprüche des Dschungelcamps setzen die "Global Gladiators"-Macher auf irgendwie zweckentfremdete Sportarten - Darts als Ins-Wasser-spring-Spiel aus zehn Meter Höhe, Quad-Polo und irgendwas mit Höhe und Bungee - und pseudo-sportjournalistische Kommentare aus dem Off sowie empathische Gefühligkeit. Da fällt schon mal der "so wichtige Ausgleich" im frei erfundenen Nonsens-Spiel. Und statt Bashing für Prüfungs-Versager gibt's Lob für den Versuch, sich den Ängsten zu stellen. "Er hat's wirklich probiert", heißt es da zu Raúl Richters Aufgabe vor dem Bungee-Sprung in die Tiefe. Das immerhin ist ja mal erfrischend menschlich.

Assoziationen an ProSiebens früheren Samstagabend-Kracher "Schlag den Raab" werden dabei übrigens auch aus anderem Grund wach: Knappe drei Stunden ist "Global Gladiators" am Donnerstag auf Sendung. Die Spielchen ziehen sich gerne über 45 Minuten und am Ende liefert doch nur das letzte eine relevante Punktezahl. Wer in Folge eins gewann, das ist übrigens völlig irrelevant. Am Ende verzichtete man auf das Herauswählen eines Kandidatens aus dem Verliererteam. Alles beim alten also. Und kein Erkenntnisgewinn für niemanden. Es sei denn, man interessiert sich für Pietro Lombardis unbemützten Schädel. Oder benötigt Klassenfahrt-Tipps. In dem Fall weiß Raúl Richter nun einen guten Ratschlag: Lasst niemals Oli Pocher euer Kuscheltier sehen. Das gibt wieder nur blöde Witze!