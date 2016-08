Der Sender VOX bringt eine neue Personality-Doku auf den Bildschirm: In "6 Mütter" geben sechs prominente Frauen ganz private Einblicke in ihr Leben als Mutter.

VOX verspricht den deutschen Fernsehzuschauern in der TV-Season 2016/2017 große Emotionen und schickt dafür eine neue Personality-Doku ins Rennen. In der sechsteiligen Reihe "6 Mütter" lassen sich sechs prominente Frauen in ihr Leben als Mutter über die Schulter schauen. Wie der Sender bekanntgab, wird der Alltag der Frauen auf eine sehr intensive und intime Art gezeigt. Es ist das erste Mal, dass die Damen derart private Einblicke in ihr Leben als Mutter gewähren.