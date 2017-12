Neue NBC-Produktion "Jesus Christ Superstar Live!": Alice Cooper wird zu König Herodes

"Alice Cooper, dessen Theatralik der Stoff ist, aus dem Legenden gesponnen werden, ist der perfekte Rockstar, um Herodes in unserer Live-Produktion zu spielen", sagte Robert Grennblatt, Vorsitzender von NBC Entertainment. Alle Beteiligten würden sich schon auf Coopers Performance als der König von Judäa freuen, so Grennblatt weiter. Die Hit-Sammlung "Spark in the Dark: the Best of Alice Cooper" können Sie sich hier bestellen