Neue Nachricht auf Facebook "Bis bald": Hoffnungsschimmer von Salvador Sobral

Die Intensivstation konnte er mittlerweile wieder verlassen. Er liegt jetzt auf einer Übergangsstation, wie es in einer Facebook-Nachricht an Weihnachten hieß. Am Donnerstag feierte Sobral seinen 28. Geburtstag im Krankenhaus. Zu diesem Anlass durften ihn Familie und Freunde besuchen. Und vielleicht dürfen ihn auch seine Fans in gar nicht allzu ferner Zukunft wieder sehen. Seine jüngste Nachricht beendete er immerhin mit den Worten "Até breve" - "Bis bald". Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Unklar ist allerdings weiterhin, ob Sobral am 12. Mai 2018 beim ESC-Finale in Lissabon wird auftreten können.