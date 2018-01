München - Seit Montag ist sie also online: die städtische Internet-Meldeplattform www.raum-fuer-muenchen.de, auf der Anwohner Hinweise geben können, wenn der Nachbar seine Wohnung möglicherweise illegal untervermietet. Wochenweise an Medizintouristen etwa. Oder als Ferienwohnung an wechselnde Gäste über Plattformen wie Airbnb oder Wimdu. Immerhin lassen sich so pro Zimmer so täglich bis zu 100 Euro Miete und mehr erzielen.