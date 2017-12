Neue Liste für 2017 Game of Thrones" wird am häufigsten illegal heruntergeladen

Comeback für "Prison Break"

An der Spitze ist alles unverändert: Platz eins geht wie im Vorjahr an "Game of Thrones", dahinter landet "The Walking Dead" auf dem zweiten Rang. Bronze schnappt sich die Superheldenserie "The Flash", nach Platz vier 2016. Auf den vierten Rang klettert die Sitcom "The Big Bang Theory", die 2016 noch auf Platz sechs lag. Von null auf fünf springt die US-amerikanische Zeichentrickserie "Rick and Morty".