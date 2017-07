München – Die Landeshauptstadt München ist der größte Pendlermagnet in Deutschland. Warum das so ist, zeigt eine aktuelle Studie der Onlineplattform Cuponation. In der wird untersucht, ob sich das Arbeiten in einer Stadt, in der man nicht wohnt, wirtschaftlich überhaupt rechnet. Dazu werden die durchschnittlichen Miet- und Anreisekosten zum Arbeitsplatz in den verschiedenen Städten direkt verglichen. Für München lässt die bundesweite Studie zwei Rückschlüsse zu.