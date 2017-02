Neue Karriere als Schauspielerin? Sarah Lombardi will mit Til Schweiger drehen

Kann Sarah Lombardi (24, "Teil von mir" ) auch ohne ihren Noch-Ehemann Pietro (24) beruflich durchstarten? Nach ihrer Trennung konzentriert sich das einstige Traumpaar auf ihre eigenständigen Karrieren. Während Pietro womöglich in der RTL-Show "Let's Dance" das Tanzbein schwingen und für ProSieben in der Wüstenshow "Global Gladiators" auf Abenteuerreise durch Afrika gehen wird, ist Sarah am kommenden Sonntag in der Show "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" (20:15 Uhr) zu sehen. Auch weitere Projekte mit RTL II seien in Planung, verrät die 24-Jährige spot on news.