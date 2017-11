+++ Hopfner wird Ehrenmitglied +++

Karl Hopfner wird nun von Uli Hoeneß mit Lob überschüttet. "Wir wollen heute Karl Hopfner zum Ehrenmitglied machen. Karl Hopfner hat über drei Jahrzehnte seit 1983 den Klub mitgeprägt. Wann immer man Karl gebraucht hat, war er da. Deshalb fühlten wir uns im Präsidium sehr wohl dabei, ihn heute zum Ehrenmitglied zu machen." Der zwischenzeitliche Interimspräident betritt das Podium und bekommt von Hoeneß eine Ehrenmitglieds-Nadel angesteckt.

+++ Hoeneß schwärmt von Heynckes +++

Nun gibt's eine Spitze gegen die Medien, welche Trainer-Rückkehrer Jupp Heynckes für zu alt und unmodern hielten. Der Ball müsse ins Tor, das war schon immer so. "Ich musste damals in manchen Medien hören, die Wachablösung sei da, der FC Bayern habe ausgedient. Wir hätten einen Trainer verpflichtet, der nicht modern ist. Neuerdings muss man sich ja auch anhören, dass der Schwiegervater des Linksverteidigers im früheren Leben Tankwart war. Das wirkliche Leben spielt auf dem Platz. Wenn sie erleben, welche Stimmungsänderung durch Jupp Heynckes in den Verein gekommen ist. Alle schweben nur noch. Es ist ein ganz anderer Geist da. Was man mit Disziplin und vorbildhaftem Verhalten erreichen kann, beweist uns Jupp Heynckes.", so Hoeneß.

Durch die Niederlage von Paris habe sich auch das Verhältnis zu Rummenigge verbessert: "Was diese Nacht auch erreicht hat, ist, dass Karl-Heinz und ich wieder zusammengefunden haben. Es war nicht so einfach nach meiner Gefängnis-Zeit. Es macht wieder Spaß, zusammenzuarbeiten."

+++ Jetzt spricht Hoeneß! +++

Nun ist Uli Hoeneß an der Reihe. Zunächst bedankt er sich für die letztjährige Wiederwahl durch die Fans, ohne denen er nicht hier sei. Es folgt eine Spitze in Richtung der Scheich-Vereine: Zuletzt gab es zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder, eines wurde sogar für seine 80-Jährige Mitgliedschaft geehrt. "Soetwas gibt es in Paris nicht. Das ist der FC Bayern", so Hoeneß, der die Mitgliederentwicklung in den vergangenen Jahren aufzeigt. Sehr beeindruckend!

+++ Forbes: FC Bayern ist 2,3 Milliarden Euro wert +++

Wie vor der Versammlung bereits bekannt wurde, hat der FC Bayern auch dieses Jahr wieder herausragend gewirtschaftet (siehe unten). Wie Dieter Mayer, der den Rechenschaftsbericht der Vize-Präsidenten verliest, verfügt der FC Bayern über ein Eigenkapital von 104 Millionen Euro und nimmt fast zwölf Millionen Euro allein durch Mitgliedsbeiträge ein. Laut dem Forbes Magazin ist der Verein knapp 2,3 Milliarden Euro wert.

Auf den ersten Blick negativ muten hingegen die Verbindlichkeiten an, welche der Verein im Verlauf des letzten Jahres angehäuft hat. Dies liegt an einem Kredit, welcher zur Finanzierung des Nachwuchsleistungszentrums aufgenommen wurde. Dieser soll allerdings spätestens in fünf Jahren abbezahlt werden.

+++ Hoeneß wird von Neuer und Ribery unterbrochen +++

Pünktlich auf die Minute eröffnet Präsident Uli Hoeneß die Versammlung und wird gleich von den verspätet eintreffenden Manuel Neuer und Franck Ribery, die von den Fans lautstark bejubelt werden, unterbrochen. Auch, als der Name von Sportdirektor Hasan Salihamidzic verlesen wird, brandet Jubel auf.

Anschließend verliest der 65-Jährige die heutigen Tagesordnungspunkte. Diese lauten wie folgt:

Bericht des Präsidenten Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss Entlastung des Präsidiums Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG Verschiedenes

+++ Dreesen kündigt weitere Investitionen im Spielerkader an +++

FC Bayern München will nach wirtschaftlichen Rekordzahlen auch in Zukunft viel Geld in neue Spitzenfußballer investieren. "Die hervorragende Ergebnissituation und damit verbundene steigende Finanzkraft erlaubt es dem FC Bayern, die notwendigen Investitionen in den Lizenzspielerkader zu tätigen und damit auch weiterhin in der europäischen Top-Elite im Profifußball konkurrenzfähig zu bleiben", äußerte Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen in einer Mitteilung, die vor der Jahreshauptversammlung am Freitagabend veröffentlicht wurde. "Unsere wirtschaftlichen Anstrengungen dienen vornehmlich nur einem Ziel: der Maximierung des sportlichen Erfolgs", erklärte Dreesen.

+++ Rekordgewinne und Rekorddividende +++

Der Bundesliga-Krösus setzte im Geschäftsjahr 2016/17 im Gesamtkonzern nie zuvor erreichte 640,5 Millionen Euro um. Der Gewinn nach Steuern betrug 39,2 Millionen Euro, ebenfalls eine weitere Bestmarke nach 33 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16. Der Konzernumsatz hat sich seit 2010 beinahe verdoppelt. Seit 2011 konnte der deutsche Rekordmeister jedes Jahr einen zweistelligen Überschuss erzielen. Freuen können sich in diesem Jahr auch die Aktionäre: Die FC Bayern München AG schüttet eine Rekorddividende von 16,5 Millionen Euro an die Aktionäre aus. Der größte Anteil geht mit 12,375 Millionen an den FC Bayern e.V. Der Verein hält 75 Prozent der AG-Anteile. Die weiteren 25 Prozent verteilen sich auf zu gleichen Teilen auf die Partner Allianz, Audi und Adidas.