Neue Hinweisschilder MVG reagiert auf AZ-Bericht zum Geister-Bus

Betrieb wird im Februar eingestellt Filiale in der Kaufingerstraße: Modekette beerbt Zara

Das Modeunternehmen Zara schließt Ende Februar seine große Filiale in der Kaufingerstraße. Nachfolger der Immobilie in bester Lage wird ebenfalls eine Modekette: Der Schuhhändler Görtz zieht in die Räumlichkeiten ein.