Neue Gerüchte um Model Leonardo DiCaprio: Sein Ruf als Womanizer eilt ihm voraus

Am Donnerstag soll der "The Revenant" -Star mit seinen Freunden Lukas Haas (40) und Tobey Maguire (41) sowie einer Gruppe Models in Los Angeles um die Häuser gezogen sein. Dabei sollen sich der Hollywood-Star und die schöne Blondine, die auch schon in "GQ" zu sehen war, angeblich näher gekommen sein. Oder doch nicht? Ein Sprecher von Watkins' Modelagentur sagte laut "New York Post": "Es gibt keine Bestätigung, dass sie ein Paar sind, und sie haben auch nicht Händchen gehalten."