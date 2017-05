Neue Folgen noch in diesem Jahr? "Der Denver-Clan" kehrt zurück: Darauf können sich die Fans freuen

Jetzt ist es offiziell, die Kultserie "Der Denver Clan" kommt zurück! Schon am Mittwoch bestätigte das Fernseh-Network "The CW" die Neuauflage des 80er-Jahre Serien-Klassikers für die kommende Serien-Saison 2017/18. Jetzt sickern allmählich die ersten Details durch. Laut der "New York Times" können sich alle Fans sogar noch in diesem Jahr auf die ersten Folgen freuen: Zumindest in den USA soll es bereits im Herbst los gehen. (Hier gibt es alle neun Staffeln der Original-Serie "Der Denver-Clan")