Neue Folgen auf Netflix Staffel zwei von "The Crown": Hoher Besuch bei den Royals

Politik-Prominenz in London

"The Crown" widmet sich zudem dem einzigen Aufeinandertreffen der Royals mit den Kennedys. John F. Kennedy (1917-1963) war von 1961 bis 1963 der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und kam mit seiner Frau, First Lady Jackie Kennedy (1929-1994), im Jahr 1961 nach London. JFK wird von Michael C. Hall (46, "Dexter") dargestellt, die First Lady von Jodi Balfour (30, "Rellik"). Offenbar liegen Spannungen zwischen den beiden Ehepaaren in der Luft...

Staffel zwei ist der letzte Auftritt von Claire Foy und Matt Smith als royales Ehepaar. Ab der dritten Staffel wird die Queen von Olivia Colman (43, "The Night Manager") gespielt. Wer die Rolle von Prinz Philip übernehmen wird, ist bislang noch niht bekanntgegeben worden. Von "The Crown" soll es sechs Staffeln geben.