Neue Folgen auf Amazon Bastian Pastewka ringt in seiner Kult-Show mit dem Älterwerden

Für Pastewka ist seine gleichnamige Show ein Herzensprojekt. "Die Serie 'Pastewka' ist meine kreative Heimat", lautete im Februar 2017 seine Liebeserklärung, als in München die neue Staffel angekündigt wurde. Er habe sich eine Fortsetzung immer gewünscht. Was gleich geblieben ist: Der Cast kehrt komplett zurück, die Folgen umfassen weiterhin rund 25 Minuten und gedreht wurde in Köln. Im Trailer tauchen als altbekannte Gast-Stars zum Beispiel Anke Engelke (52) und Annette Frier (44) auf.

Was ist neu? Im Gegensatz zu den ersten sieben Staffeln wird nicht jede Folge in sich abgeschlossen sein, sondern es wird im "Fortsetzung folgt"-Modus erzählt. Außerdem haben sich die Welt und die Figuren der Sitcom seit der letzten Episode verändert. Wie in der Realität seien auch in der Show "vier erzählte Jahre vergangen". Genügend Stoff ist also vorhanden! "Solange Trump nicht zurücktritt, ist eh alles in Ordnung", scherzte Pastewka im Frühjahr 2017 - und der US-Präsident ist bekanntlich nach wie vor im Amt.

Und wie steht es um die Beziehung von Bastian und seiner Partnerin Anne, gespielt von Sonsee Neu (44)? "Wir wollen jetzt erzählen, wie diese sehr, sehr lange Beziehung in eine leichte Krise schlittert, in eine Midlife-Krise, die mir überlassen wird", sagte der Schauspieler zum groben Rahmen der neuen Folgen.

Bereits im Trailer wird das deutlich. "Du bist arbeitslos und lebst in einem Wohnwagen", ist da zu hören - und zu sehen! Bastian Pastewka wirkt unzufrieden, mit seiner Arbeit und seinem Leben. "Ich kann tun was ich will", verkündet er schließlich - und schlittert von einer peinlichen Situation in die nächste. Die Bauchmuskeln dürften wie üblich beansprucht werden!