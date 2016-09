Der Herbst steht vor Tür, was so einiges an Veränderung mit sich bringt. Die Klamotten im Kleiderschrank werden gewechselt, andere Farben und anderes Material kommen zum Vorschein. Schauspielerin Jessica Biel (34, "Total Recall") hat sich nun sogar einen neuen Look verpasst. Die Ehefrau von Justin Timberlake (35, "Can't Stop the Feeling") war beim Friseur. Auf ihrem Instagram-Profil hat sie das Ganze dokumentiert.