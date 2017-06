Der heutige 15. Juni ist nicht nur in vielen deutschen Bundesländern ein Feiertag - Handynutzer in ganz Europa dürften diesen Donnerstag auch ausgiebig feiern. Denn ab sofort gilt die in ihrer Grundform erstmals 2007 beschlossene und zuletzt 2015 geänderte Regelung zur Abschaffung von Roaming-Gebühren in Europa in ihrer finalen Form. In kurz: Innerhalb der EU können Verbraucher ab sofort ohne zusätzliche Gebühren im Ausland telefonieren, im Internet surfen und SMS verschicken. Die Regelung gilt für alle 28 Länder der Europäischen Union. Derzeit zählt auch das Vereinigte Königreich dazu. Wie das Ganze dort nach dem "Brexit" aussehen wird, das bleibt abzuwarten. Für die Schweiz gilt die Regelung nicht.