In einer Videobotschaft, die der AZ vorliegt, widerspricht El Naib den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Man habe "niemals" Mieter auf die Straße gesetzt, sondern immer gewartet, bis eine neue Bleibe gefunden wurde. Teilweise hätte die 2-Rent-Group das auch gemacht, obwohl sie schon kein Geld mehr bekam. Am Gründonnerstag habe er eine halbe Stunde vor Anrücken der Busse telefonisch vom Sozialreferat Bescheid bekommen. "Mehr wussten wir auch nicht", so El Naib. Das Sozialreferat teilte mit, man habe handeln müssen, da die 2-Rent-Group gedroht habe, über die Ostertage ihren Betrieb einzustellen.

In der Botschaft wehrt sich der Unternehmer auch gegen die Vorwürfe, seine Firma verlange Wucherpreise. Das sei ein falsche Rechnung, so El Naib. Man könne seine "Hotels" nicht mit normalen Wohnungen vergleichen, müsse vielmehr seine Art der Unterbringung mit der in Therapieanstalten vergleichen. Denn in den Unterkünften, die er im Auftrag des Sozialreferats betreibe, sei eine weitgreifende (soziale) Betreuung von Nöten. "Dann liegen die Preise sicherlich zwischen 2.000 und 6.000 Euro pro Person, und wenn Sie das auf den Quadratmeter runter rechnen, dann landen Sie bei 500 Euro. Das wäre eine vernünftige Rechnung".

Die Fronten sind also verhärtet, es steht Aussage gegen Aussage. Beide Parteien sehen sich als Opfer des jeweils anderen. Ausgetragen wird das alles auf dem Rücken der Bewohner. "Und das tut mir wirklich leid", sagt El Naib abschließend. Einzig, wirklich viel anfangen können die 180 Bewohner der jüngst geräumten Anlage mit dieser Entschuldigung nicht. Sie warten nach wie vor auf eine neue Bleibe.

In den Neubruch zurückkehren werden sie nicht. Das Sozialreferat hat den Vertrag inzwischen gekündigt.