Neue E-Mails veröffentlicht Kesha holt zum Gegenschlag gegen Dr. Luke aus

"A-List-Songwriter und Produzenten wollen Kesha ihre Songs wegen ihres Gewichts nicht anbieten", äußerte sich Dr. Luke unter anderem in den Dokumenten, die "Daily Mail" vorliegen. Ein anderes Mal schrieb er demnach an Kesha persönlich gerichtet: "Mir ist es scheißegal, was du willst. Wenn du klug wärst, würdest du rausgehen und das singen."