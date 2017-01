Neue Dschungelcamp-Kandidatin "Big Brother", "Die Alm" & Co.: So wurde Kader Loth berühmt

Von der Alm auf die Burg

Aber schön von vorn. Loths Karriere begann 1998, als sie vom Männermagazin "Penthouse" zum "Pet of the Year" gewählt wurde. Es folgten kleinere TV-Auftritte, bis sie 2004 an der fünften Staffel von "Big Brother" teilnahm. Dadurch erlangte sie erstmals größere Bekanntheit in Deutschland. Kein Wunder, dass schon bald das nächste Reality-Format auf dem Programm stand. Loth zog für ProSieben auf "Die Alm" - damals schon als Ersatz für eine andere Kandidatin. Sie hatte Erfolg und wurde in der letzten Folge sogar zur Almkönigin gewählt.