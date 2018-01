Neue Doku "Im Einsatz für Nashörner" Hannes Jaenicke: "Leonardo DiCaprio macht eine vorbildliche Arbeit"

DiCaprio betreibt eine Umweltschutzstiftung, engagiert sich seit Jahren für die vom Aussterben bedrohten Tiger und hat einige Tier- und Naturschutz-Dokus gedreht. Trotzdem steht er immer mal wieder in der Kritik, was Hannes Jaenicke völlig ungerechtfertigt findet. "Auf jeden Fall" nehme er ihm sein Engagement ab, sagt er. "Seine Filme 'Virunga' (2014) und 'Before the Flood' (2016) sind fantastisch. Außerdem hat er aus eigener Tasche zig Millionen Dollar in Umweltprojekte gepumpt. Er macht wirklich vorbildliche Arbeit", so Jaenicke.