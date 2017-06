Neue Details zur Drogensucht Chris Cornells Witwe ist sich sicher: "Er wollte nicht sterben"

Am 18. Mai wurde Soundgarden-Sänger Chris Cornell (1964-2017) tot in seinem Hotelzimmer in Detroit aufgefunden. Sein überraschender Tod wurde als Selbstmord eingestuft. Seine Witwe, Vicky Karayiannis, mit der der Musiker 13 Jahre lang verheiratet war, hat nun ihr Schweigen über seine Drogensucht gebrochen. In einem neuen Interview mit dem "People"-Magazine stellt sie klar: "Er wollte nicht sterben." (In seiner Musik lebt Chris Cornell weiter - holen Sie sich seine Alben nach Hause)