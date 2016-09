Rory, die Männer und ihre Arbeit

Neuigkeiten über die vier Jahreszeiten-Filme hatte zuletzt Alexis Bledel verkündet. Im Interview mit "Us Weekly" erklärte sie, dass es sehr unterschiedliche Interaktionen zwischen ihrer Figur Rory Gilmore und deren drei Ex-Freunden geben werde. Zur Erinnerung: Dean (Jared Padalecki), Jess (Milo Ventimiglia) und Logan (Matt Czuchry) sind alle beim Revival dabei. "Ich würde sagen, jeder von ihnen bekommt auf eine unterschiedliche Art und Weise einen Abschluss", so Bledel zu "Us Weekly".

Außerdem verriet Bledel, dass Rory hart gearbeitet habe in den letzten acht Jahren. Allerdings habe sie zu einer Zeit als Journalistin angefangen, als sich die Medienbranche gerade zu wandeln begann. Immer mehr Zeitungen machten dicht und der Online-Bereich erfuhr einen Aufschwung. Rory habe daher einen Lebensstil wie ein Vagabund geführt. Sie sei viel gereist und habe auf den Sofas ihrer Freunde geschlafen, anstelle irgendwo Wurzeln zu schlagen. Genau da setze die Geschichte wieder ein.

Michel ganz privat

Auch Yanic Truesdale, der in "Gilmore Girls" Empfangschef Michel spielt, verriet im Interview mit "E!", dass sich die Fans in den vier Filmen auf Einblicke in das Privatleben seiner Figur freuen können. Er sei sehr überrascht gewesen, was da ans Tageslicht komme, aber auch sehr glücklich über die neuen Details. Seine Lieblingsfolge ist übrigens die Sommer-Episode, die am Ende des Vier-Jahreszeiten-Revivals steht.